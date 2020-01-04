Yakaladığı dilencinin mal varlığını duyan zabıta, "Allah'tan kork" diye sitem etti
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Gaziantep'te, dilenen yüzde 65 görme engelli Sevda K.(33), zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Belediyede yapılan soruşturmada Sevda K.'nin son iki yılda 12’nci kez zabıta tarafından yakalandığı ve üzerine kayıtlı 3 ev ile 2 iş makinesi olduğu ortaya çıktı. Dilencinin mal varlığını öğrenen zabıta, "Allah'tan kork" diyerek sitem etti.
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, elindeki sopayla görme engelli taklidi yapıp vatandaşların duygularını sömüren Sevda K.'nin üzerine kayıtlı servet çıktı. Kadını yakalayan zabıta ekipleri kadının üzerine 2 iş makinesi, 1 otomobil, 1 daire olduğunu belirtti.
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"ALLAH'TAN KORK"
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Zabıta ekiplerince daha önce de defalarca yakalandığı ortaya çıkan Sevda K.'yı gören zabıta ekipleri ise "Allah'tan kork senin mal varlığın var. Üzerine kayıtlı 2 iş makinesi, 1 otomobil, 1 daire var. Neden dileniyorsun" dedi.
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ÇEVRE İL VE İLÇELERDE DİLENİYOR
Maddi durumunun iyi olduğu öğrenilen Sevda K.'nın Nurdağı'nda ikamet ettiği ve dilenciliği çevre il ve ilçelerde yaptığı öğrenildi.