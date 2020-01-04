Yakaladığı dilencinin mal varlığını duyan zabıta, "Allah'tan kork" diye sitem etti

Gaziantep'te, dilenen yüzde 65 görme engelli Sevda K.(33), zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Belediyede yapılan soruşturmada Sevda K.'nin son iki yılda 12’nci kez zabıta tarafından yakalandığı ve üzerine kayıtlı 3 ev ile 2 iş makinesi olduğu ortaya çıktı. Dilencinin mal varlığını öğrenen zabıta, "Allah'tan kork" diyerek sitem etti.