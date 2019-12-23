Derbiyi en iyi anlatan 10 kare

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi nefesleri kesti. Kadıköy'de 44 bin kişinin takip ettiği mücadeleyi en iyi anlatan kareleri derledik.



Kruse golü Sadık`a hediye etti



Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ilk golü, Alman oyuncu Max Kruse`den geldi. 23. dakikada penaltıdan ağları sarsan Kruse, gol sevincini takım arkadaşlarıyla birlikte yaşadıktan sonra geçen hafta sakatlanan Sadık`ın formasını aldı ve tribünlere gösterdi.