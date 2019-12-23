Derbiyi en iyi anlatan 10 kare

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi nefesleri kesti. Kadıköy'de 44 bin kişinin takip ettiği mücadeleyi en iyi anlatan kareleri derledik.
Kruse golü Sadık`a hediye etti
Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ilk golü, Alman oyuncu Max Kruse`den geldi. 23. dakikada penaltıdan ağları sarsan Kruse, gol sevincini takım arkadaşlarıyla birlikte yaşadıktan sonra geçen hafta sakatlanan Sadık`ın formasını aldı ve tribünlere gösterdi.
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Muric 10 gole ulaştı
Fenerbahçe`nin formda ismi Vedat Muriç, Beşiktaş`a da gol attı ve gol sayısını 10`a yükseltti. Gol krallığında 11 gollü Stancu`yu takibini sürdürdü.
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Maçı 44 bin kişi takip etti
Dev derbiyi Ülker Stadyumu`nda takip eden toplam seyirci sayısı: 44.526
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Atiba yine attı
Kariyeri boyunca savunmasıyla öne çıkan Atiba, Beşiktaş formasıyla bu sezon 3. golünü, yine bir duran top organizasyonunda kaydetti.
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Kruse ikinci golünü attı
Geçen hafta ligde ilk golünü atan Max Kruse, penaltıdan ağları sarstı ve iki hafta üst üste gol sevinci yaşadı.
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Luiz Gustavo alkış aldı
Maç boyunca Beşiktaş ataklarını karşılayan ilk isim olan Luiz Gustavo, maç sonunda taraftardan özel alkış aldı.
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Kaptan Ozan Tufan Ersun Yanal`a koştu
Emre Belözoğlu sakatlığı nedeniyle forma giyemeyince kaptanlık pazubandını takan Ozan Tufan, attığı golden sonra teknik direktör Ersun Yanal`a koştu.
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Karius`un kalesine 17 şut geldi
Fenerbahçe, derbide sık sık kaleyi denedi, Karius 17 şutla karşı karşıya kaldı.
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Beşiktaş taraftarları tribünlerini doldurdu
2 bin 168 Beşiktaş taraftarı Kadıköy`deki yerini aldı.
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Robin Van Persie tribünde
Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Robin van Persie, sarı-lacivertlilerin Beşiktaş ile oynadığı derbi mücadelesini locadan takip etti.