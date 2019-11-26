Deniz Seki'yi kahreden haber!
Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki'nin beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.
Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki beyin kanaması geçirdi. Ünlü şarkıcı Deniz Seki ve ailesi zor günler yaşamaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde annesi fenalaşan Seki'nin bu kez kardeşi hastanelik oldu.
Beyin kanaması geçiren Serkan Seki hemen ameliyata alındı. 6 saat süren bir operasyonun ardından yoğun bakıma alınan Serkan Seki'nin durumu ciddiyetini koruyor.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programının ulaştığı Deniz Seki, 'lütfen kardeşim için dua edin. Onu ben büyüttüm' açıklamasını yaptı.