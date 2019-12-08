Demet Özdemir'den Can Yaman'a ayar: Benimle ilgili konuşma

Röportajının devamında ise “Seyirciye ‘Bunlar gerçekten sevişiyor mu sevişmiyor mu’ diye sordurtamazsan o iş tutmaz. Demet’le bizim çekimimiz tavandı, maksimum olduk.” açıklamasında bulunan Can Yaman açıklamaları ise ünlü oyuncu Demet Özdemir’i de rahatsız etmiş olacak ki güzel oyuncudan da Can Yaman’a konuşma yasağı geldi