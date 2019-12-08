Demet Özdemir'den Can Yaman'a ayar: Benimle ilgili konuşma
1 / 12
Bir zamanlar büyük aşk yaşayan Can Yaman ve Demet Özdemir arasında büyük bir gerginlik yaşanıyor!
2 / 12
Demet Özdemir, ünlü oyuncuya uyarı verdi!
3 / 12
Son zamanlarda Selen Soyder için yaptığı ‘libidosu düşük’ söylemi ile büyük bir tepkiyle karşılaşan Can Yaman, eski partneri Demet Özdemir’i de yaptığı açıklamalarla rahatsız etti
4 / 12
Erkenci Kuş dizisindeki rol arkadaşı ve aynı zamanda eski sevgilisi Demet Özdemir için “Biz 20’nci bölümde Demet’le sevgili olduk. Demet biraz snob olsaydı asla uyumlu olamazdık.” ifadelerini kullanmıştı.
5 / 12
Röportajının devamında ise “Seyirciye ‘Bunlar gerçekten sevişiyor mu sevişmiyor mu’ diye sordurtamazsan o iş tutmaz. Demet’le bizim çekimimiz tavandı, maksimum olduk.” açıklamasında bulunan Can Yaman açıklamaları ise ünlü oyuncu Demet Özdemir’i de rahatsız etmiş olacak ki güzel oyuncudan da Can Yaman’a konuşma yasağı geldi
6 / 12
Ünlü oyuncu, menajeri aracılığıyla Yaman’a “Basına benimle ilgili konuşma” mesajını gönderdi.