Danla Bilic, Survivor'da yarışan arkadaşına sesini yükselten Yasin Obuz'a tepki gösterdi

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda arkadaşına verdiği desteği sık sık gösteren Danla, oyun esnasında MasterChef yarışmasıyla adını duyuran Yasin Obuz'un arkadaşına bağırdığını görünce sessiz kalamadı. Sosyal medya hesabından video yayınlayan Bilic, "İnşallah Can'a bu şekilde bağırmaya devam edersin de elendiğin gün havalimanında seni ben karşılarım" dedi.