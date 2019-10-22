D-100 karayolu’nda zincirleme kaza: 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

Bu sırada Ankara istikametine gitmekte olan Uğur Naroğlu’nun kullandığı 81 AAK 298 plakalı otomobil devrilen kamyona çarptı. Kazada otomobil sürücüleri Serkan Piroğlu ve yanında yolcu olarak bulunan Erdal Baş ile Uğur Naroğlu yaralandılar.