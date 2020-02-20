Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi bugün açılıyor

Salonun kubbesinde, Alak suresinin “O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir” şeklindeki 4. ve 5. ayetleri yer alıyor. Türkiye’nin yurt dışı temsilciliklerinin bulunduğu tüm ülkelerden getirilen, ilgili ülkenin kültür, tarih konularını içeren kitaplar, kütüphanenin Cihannüma Salonu’ndaki “Dünya Kitaplığı” kısmında sergilenecek. Dünya Kitaplığı’nda, aralarında Özbekistan, Hindistan, Şili, Fransa, Çin ve Belarus’un da bulunduğu bazı ülkelerin kitaplarını, bu ülkelerin büyükelçileri ve temsilcileri bizzat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gelerek teslim etti