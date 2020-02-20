Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi bugün açılıyor
Türkiye’nin en büyüğü olma niteliği taşıyan “Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi” bugün törenle açılıyor. 7 gün 24 saat hizmet verecek kütüphanede 4 milyon basılı, 120 milyonun üzerinde elektronik yayın ile 550 bin e-kitap ve nadir eser bulunuyor. Tarihteki 16 Türk devletini temsilen 16 sütunun bulunduğu Cihannüma Salonu’nda ise tüm ülkelerden getirilen kitaplar yer alıyor.
Salonun kubbesinde, Alak suresinin “O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir” şeklindeki 4. ve 5. ayetleri yer alıyor. Türkiye’nin yurt dışı temsilciliklerinin bulunduğu tüm ülkelerden getirilen, ilgili ülkenin kültür, tarih konularını içeren kitaplar, kütüphanenin Cihannüma Salonu’ndaki “Dünya Kitaplığı” kısmında sergilenecek. Dünya Kitaplığı’nda, aralarında Özbekistan, Hindistan, Şili, Fransa, Çin ve Belarus’un da bulunduğu bazı ülkelerin kitaplarını, bu ülkelerin büyükelçileri ve temsilcileri bizzat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gelerek teslim etti
KİMLİKLE GİRİŞ YAPILACAK
Kütüphaneden faydalanmak isteyen yeni kimlik kartı sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, turnikelerdeki haznelere kimlik kartlarını okutarak kolaylıkla ve hızla giriş yapabilecek. Eski kimlik kartı sahipleri kütüphane giriş bankolarından “hızlı giriş kartı” alarak kütüphaneden yararlanabilecek.
Kütüphaneden faydalanmak isteyen yeni kimlik kartı sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, turnikelerdeki haznelere kimlik kartlarını okutarak kolaylıkla ve hızla giriş yapabilecek. Eski kimlik kartı sahipleri kütüphane giriş bankolarından “hızlı giriş kartı” alarak kütüphaneden yararlanabilecek.
ÇOCUK VE GENÇ KÜTÜPHANELERİ
Kütüphanede 5-10 yaş arası kullanıcılar için Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi, 10-15 yaş arası kullanıcılar için Gençlik Kütüphanesi ile Ses ve Görüntü Kütüphanesi, Nadir Eserler Kütüphanesi, Araştırma Kütüphanesi, Cihannüma Salonu, Süreli Yayınlar Salonu, Selçuklu Müze ve Sergi Salonu, Anadolu Salonu, Divan Salonu, Mücellithane, Kitap Şifahanesi ve davet kabul alanları, 500 kişilik konferans salonu, teknoloji sınıfları, mesleki eğitim sınıfları, özel grup çalışma ve film izleme alanları, yemek salonları, seminer salonları, mescit, personel çalışma alanları ve dinlenme alanları yer alıyor.
Kütüphanede 5-10 yaş arası kullanıcılar için Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi, 10-15 yaş arası kullanıcılar için Gençlik Kütüphanesi ile Ses ve Görüntü Kütüphanesi, Nadir Eserler Kütüphanesi, Araştırma Kütüphanesi, Cihannüma Salonu, Süreli Yayınlar Salonu, Selçuklu Müze ve Sergi Salonu, Anadolu Salonu, Divan Salonu, Mücellithane, Kitap Şifahanesi ve davet kabul alanları, 500 kişilik konferans salonu, teknoloji sınıfları, mesleki eğitim sınıfları, özel grup çalışma ve film izleme alanları, yemek salonları, seminer salonları, mescit, personel çalışma alanları ve dinlenme alanları yer alıyor.
Yazarlar kitaplarını bağışladı
Kütüphanede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra gazeteci-yazar Mehmed Şevket Eygi, edebiyat araştırmacısı ve tarihçi Prof. Dr. Abdülbaki Gölpınarlı, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, bestekar ve ud virtüözü Cinuçen Tanrıkorur, sanat tarihi araştırmacısı Mustafa Kamil Dürüst, şair ve yazar Mustafa Şerif Onaran, yönetmen Muhsin Mete, gazeteci Ahmet Güner Elgin, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Ahmet Burak Erdoğan, yayınevi sahipleri Saman-Hatice Helvacıoğlu, araştırmacı yazar Şefik Can, eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, yazar Cemil Meriç, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve edebiyatçı Prof. Dr. Abdurrahman Güzel’e de ait çok sayıda bağışlanan kitap bulunuyor.
Kütüphanede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra gazeteci-yazar Mehmed Şevket Eygi, edebiyat araştırmacısı ve tarihçi Prof. Dr. Abdülbaki Gölpınarlı, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, bestekar ve ud virtüözü Cinuçen Tanrıkorur, sanat tarihi araştırmacısı Mustafa Kamil Dürüst, şair ve yazar Mustafa Şerif Onaran, yönetmen Muhsin Mete, gazeteci Ahmet Güner Elgin, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Ahmet Burak Erdoğan, yayınevi sahipleri Saman-Hatice Helvacıoğlu, araştırmacı yazar Şefik Can, eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, yazar Cemil Meriç, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve edebiyatçı Prof. Dr. Abdurrahman Güzel’e de ait çok sayıda bağışlanan kitap bulunuyor.
DEVLET ARŞİVİNDEN 45 MİLYON BELGE
Teknoloji sınıfları ve atölyeleri Dijital Dönüşüm Ofisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Turkcell ve Türk Telekom iş birliğiyle yapılan kütüphanede Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı’nın sayısallaştırılmış 45 milyon belgesine ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’nın 500 bin kitabının künye bilgisi ile 100 binin üzerinde nadir/yazma eser görüntüsüne ulaşılacak.
Teknoloji sınıfları ve atölyeleri Dijital Dönüşüm Ofisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Turkcell ve Türk Telekom iş birliğiyle yapılan kütüphanede Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı’nın sayısallaştırılmış 45 milyon belgesine ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’nın 500 bin kitabının künye bilgisi ile 100 binin üzerinde nadir/yazma eser görüntüsüne ulaşılacak.