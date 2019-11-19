Çin'de hükümetin yayınladığı bir derginin kapağına konan görseller, dünya çapında yankı buldu

Resmi Şinhua haber ajansı, silahın ülkenin en güçlü nükleer olmayan bombası olduğunu ve boyutları nedeniyle H-6K bombardıman uçağının bir seferde sadece bir tanesini taşıyabildiğini bildirdi. Rusya'nın da aynı türde bir bombası var ve buna da 'Tüm Bombaların Babası' adı takıldı. Amerikan versiyonundan daha büyük olan bu bomba, düştüğü yerde şok dalgaları değil, büyük bir alev topu yaratıyor.