Çin insansız yapay zekalı savaş gemisini tanıttı

Çin insansız yapay zekalı JARI isimli savaş gemisini tanıttı
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Çin, JARI ismini verdiği yapay zekâ destekli insansız savaş gemisini tanıttı. Yetkililer geminin savaşa hazır olduğunu belirtti.
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Çin Gemi İnşa Endüstrisi Kurumu (CSIC) altındaki araştırma enstitüleri tarafından ortaklaşa geliştirilen insansız savaş gemisinin 15 metre uzunluğunda olduğu, bir dizi radar sistemi, füzeler ve torpidolarla donatıldığı bildirildi.
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Çinli yetkililer, JARI insansız savaş gemisinin sahip olduğu radar sistemleri, füze ve torpidolar sayesinde hava savunma, gemi karşıtı ve denizaltı karşıtı görevler yapabileceğini aktardı.
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Yetkililer, JARI'nın uzaktan kontrol edilebileceğini ya da gemide kullanılan yapay zekâ sayesinde, bağımsız bir şekilde gezinerek ve savaş faaliyetlerinde bulunabileceğini açıkladı.
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Yetkililer ayrıca, otonom bir sürü oluşturmak için diğer yapay zekâ donanımlı askeri varlıklar ile de işbirliği yapabileceğini belirttiler.
(TM Dijital Haber Merkezi)