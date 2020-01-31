Çin’de yeni tip koronavirüs salgınında ölü sayısı 213’e yükseldi

Bu arada "Ülke Geneli Yeni Tip Koronavirüs Salgını Anlık Gelişmeler" platformunun verilerine göre, dünya genelinde bugüne kadar Tayland’da 14, Japonya’da 11, Singapur’da 10, Avustralya’da 9 Malezya’da 8, ABD’de 6, Fansa ve Almanya’da 5’er, Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde 4, Kanada’da 3, Vietnam’da ve İtalya’da 2’şer, Nepal, Kamboçya, Sri Lanka, Finlandiya ve Hindistan’da birer vaka tespit edildi.