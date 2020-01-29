Çin’de yeni tip koronavirüs salgınında ölü sayısı 170’e yükseldi

Salgından etkilenen kişi sayısı 1370’inin durumu ağır olmak üzere 7 bin 711’e çıktı. Virüs taşıdığı şüpheli olan kişi sayısı 12 bin 167 olarak açıklanırken, koronavirüs teşhisi konulan kişilerle temas ettikleri gerekçesiyle müşahede altına alınanlar 81 bin 947 oldu.