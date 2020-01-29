Çin’de gizemli virüsün bilançosu artıyor: Can kaybı 132 oldu

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Tibet Özerk Bölgesi dışında ülke geneline yayılan 2019-nCoV salgını nedeniyle 132 kişi hayatını kaybetti, virüsten etkilenen sayısı bin 239’nun durumu ağır olmak üzere 5 bin 974’e çıktı.