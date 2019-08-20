Cilvegözünde TIR yoğunluğu
Cilvegözünde TIR yoğunluğu
HATAY'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda ihracat ve yardım malzemesi yüklü TIR'lar yoğunluğa neden oldu.
Cilvegözü Gümrük Kapısı ile Suriye´nin Bab-El Hava Sınır Kapısı arasındaki aktarma alanına giden ihracat ve insani yardım yüklü TIR´lar yüklerini boşattıktan sonra yeniden Türkiye´ye geliyor.
İçerisinde gıda maddeleri, inşaat malzemeleri ve mermer bulunan TIR´lar, Türkiye´nin çeşitli bölgelerinden aldıkları yükleri ile geldikleri Cilvegözü´nden çıkış yapıyor.
Günde ortalama 350 TIR'ın çıkış yaptığı Cilvegözü'nde TIR yoğunluğu yaşanıyor.