Çıldır Gölü'nün simgesi haline gelen atlı kızak sezonu başladı

Kars'ta hava sıcaklığının eski 15'e kadar düşmesiyle Türkiye'nin en büyük göllerinden birisi olan Çıldır Gölün'de atlı kızak keyfi başladı. Çıldır Gölü'nün simgesi haline gelen atlı kızaklar da buzun üzerine çıkmaya başladı. Yerli ve yabancı turistleri buz üzerinde gezdiren atlı kızaklar keyifli anlar yaşatıyor.