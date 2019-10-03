CHP'li belediyeden heykel turizmi

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Hacı Bektaş Veli ve Pir Sultan Abdal heykelleri, düzenlenen etkinlikle dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla denize batırıldı.
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Çeşme Belediyesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da destek vermesi sonrası, Pir Sultan Abdal Kültür ve Sanat Derneği Çeşme Şubesi, dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla harekete geçti.
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Hazırlanan heykeller, kamyonetle kıyıya oradan da tekneyle Makri Adası'na getirildi.
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VİNÇLE DENİZE İNDİRİLDİ
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İki heykel, vinçle ve dalgıçların yardımıyla suya batırılırken o anlar, etkinliği takip etmeye gelenler tarafından cep telefonlarıyla görüntüledi.
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Heykellerin alt bölümünde açıklık bırakılarak, balıkların burada yuva yapması da amaçlandı.
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Heykellerin denize batırılması öncesinde açıklama yapan PSAKD Çeşme Şubesi Başkanı Sedat Mutlu, "İki büyük pirimizin anıtlarını su altına indireceğiz.
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Çeşme'de dalış turizmine destek olmayı ve heykellerin alt bölümündeki yapay resiflere açılan deliklerle balıklara yuva olmasını, aynı zamanda doğaya can vermeyi ve Alevi Bektaşi felsefesinin doğayla iç içe olmasını göstermeyi hedefledik.
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Bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz." dedi.