Ceren Özdemir'in ölümü Türkiye'yi yasa boğdu... Ünlü isimlerden tepki yağdı!

SUNAY AKIN Trafik kazalarına alıştırıldık... Her yıl yüzlerce insanımızın yollarda can vermesini kanıksadık... Öyle ya, trafik bu, ölünür... Çoklu ölümle sonuçlanan kaza haberlerini okuyor ve unutuyoruz... Bir kişinin can verdiği kazalar haber bile olmuyor zaten... Kasım ayında 39 kadın öldürüldü!.. Kadın cinayetleri haberleri de sıradanlaştı!.. Kadınlar avcıların peşine düştüğü ceylanlar gibi yaşıyorlar aramızda... O denli tedirgin, o denli korku dolu bakışları... Ceren Özdemir bir balerin, sahne sanatları öğrencisi... Evinin önünde hunharca katledildi... Kadını hayattan dışlayan, köleleştiren, diline dolayan söylemlerin adalet karşısında hesap vermesi için hukukçularımıza büyük görev düşüyor... Bu konuda en büyük görev de üniversitelerin omuzlarında... Bu kabusun nedenleri araştırılmalı, bilimin ışığında çözüm önerileri üretilmelidir... Kadın cinayetlerinin kanıksanmasına izin vermeyeceğiz... Hayır!