Cenk Küpeli’nin ailesinden şoke eden açıklamalar

Demet Şener ile eski basketbolcu Cenk Küpeli geçtiğimi haziran ayında nikah masasına oturmuştu. Cenk Küpeli’nin anne ve babasının bu evliliğe karşı olduğu iddia edilmişti.
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Cenk Küpeli yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanlamış, ‘bir kırgınlık var ama ilerleyen günlerde bu durum değişir’ demişti
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Uzun süredir sessiz olan Cenk Küpeli’nin ailesi suskunluğunu bozdu.
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Cenk Küpeli’nin babası ve annesi Oya-Avni Küpeli ilk kez konuştu; Demet Şener gözümüzün nuru oğlumuz Cenk’i bizden koparmış ve ailesini hiçe saymıştır.
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Yaptığı nispetler sadece İbrahim Kutluay’a değil bizleri de derinden yaralamaktadır. Bu konuya da özellikle dikkat çekilmesini rica ederiz.
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2.Sayfa programına konuşan Avni Küpeli sözlerine söyle devam etti; Kesinlikle nispet için evlendi. Evlendikleri günden bu yana hatta flört ettikleri günden bu yana tüm uğraşılarımıza rağmen oğlumuzla hiçbir şekilde bağlantı kuramıyor ve görüşemiyoruz.
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Resmen Kutluay Ailesi’ne verdiği pozlarla, açıklamalarla nispet yapıyor. Oğlumuzla görüşememek annesini ve bizi çok üzüyor.