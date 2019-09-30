"Bedeni çalınır" diye çelik tabutla defnedildi

Zimbabve’nin eski lideri Robert Mugabe, 20 gün süren tartışmanın ardından doğduğu köyde defnedildi.
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Ailesi, İnsanlar onun bedeninin peşinde diyerek Mugabe’yi üzeri betonla kaplanmış çelik bir tabutla toprağa verdi, tabutun üzeri de betonla kaplandı.
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Singapur’da 6 Eylül’de yaşamını yitiren lideri taşıyan tabutun başkent Harere’ye getirildikten sonra ‘güvenlik gerekçesiyle’ değiştirildiği belirtildi.
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Mugabe’nin en büyük yeğeni Leo Mugabe, “İnsanlar gerçekten onun vücudunun ya da vücudundan parçaların peşinde, o yüzden kurcalanmaya dayanıklı bir şey (tabut) istedik. Bu nedenle tabut değiştirildi” dedi.
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Çelikten yapılan tabutun üzeri de betonla kapatıldı.
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KANSER NEDENİYLE HAYATINI KAYBETMİŞTİ
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Robert Mugabe, Zimbabve'yi 37 yıl yönettikten sonra 2017'de istifaya zorlanmış ve 93 yaşında görevi bırakmıştı.
95 yaşındaki Mugabe, 6 Eylül'de tedavi gördüğü Singapur'da ‘ilerlemiş kanser’ nedeniyle hayatını kaybetmişti.
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Mugabe’nin iki hafta önce yapılan resmi cenaze törenine Afrikalı bazı liderler katılırken, Zimbabveliler 60 bin kapasiteli stadyumun ancak dörtte birini doldurmuştu.
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Zimbabve hükümeti, Mugabe'nin, ulusal mezarlıkta inşa edilecek anıt kabirde gömülmesi önerisini, ailenin karşı çıkması üzerine iptal etmişti.