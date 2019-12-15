Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan oyuncu Can Yaman'ın 'libido' açıklamasına bir gönderme de Gülse Birsel'den geldi. Jet Sosyete adlı dizide, Gizem karakterinin dizisinin erken bitmesini eleştiren Talip'e Gizem, "Başrolde oynayan çocuğun libidosu yoktu, ben ne yapabilirim. Herkes bilir ki bir dizinin tutma formülü nedir? Tarafların libidolu olması. Bunu bizim sektörde herkes bilir" diye yanıt verdi.