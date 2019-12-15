Can Yaman'ın 'libido' açıklamasına bir gönderme de Gülse Birsel'den
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan oyuncu Can Yaman'ın 'libido' açıklamasına bir gönderme de Gülse Birsel'den geldi. Jet Sosyete adlı dizide, Gizem karakterinin dizisinin erken bitmesini eleştiren Talip'e Gizem, "Başrolde oynayan çocuğun libidosu yoktu, ben ne yapabilirim. Herkes bilir ki bir dizinin tutma formülü nedir? Tarafların libidolu olması. Bunu bizim sektörde herkes bilir" diye yanıt verdi.
Yaklaşık 2 hafta önce Hürriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda Demet Özdemir'le arasındaki uyumdan bahsederken, davalık olduğu eski rol arkadaşı Selen Soyder için "Libidosu yoktu" açıklamasını yapan Can Yaman'a tepki yağmıştı. Bir çok ünlü isim bu söylemi çok yanlış ve cinsiyetçi bulurken, tepkiler çığ gibi büyüdü. 'Libido' tartışmasına son olarak Gülse Birsel dahil oldu.