Can Yaman'ın açıklamaları başına dert açtı! Yeni dizisi iptal edildi
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2. Sayfa programına telefonla bağlanan Turgut, şaşırtan açıklamalarda bulundu.
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Şubat ayında çekimlerine başlanması beklenen Can Yaman’ın dizisinin ilk etapta bazı aksaklıklar nedeniyle ertelendiğini söyleyen Turgut, oyuncunun talihsiz açıklamaları ve İspanya’daki tavrından dolayı projenin eylül ayına kadar iptal edildiğini belirtti.
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'ÇİZMEYİ AŞTI'
Yaman’ın yaptığı çıkışlar çok tepki çekince Faruk Turgut “Can çizmeyi aştı. Yaptığı açıklamalar talihsizdi.
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Diziyi eylüle kadar rafa kaldırıyoruz” dedi. Ayrıca Faruk Turgut, Yaman'ı Kıbrıs'a gönderdiğini, gelince de oyuncunun yurt dışına gideceğini belirtti.
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İTALYA'DA SUNUCU OLACAK!
Öte yandan Can Yaman'ın İtalya'daki Survivor programının sunuculuğunu kabul ettiği öğrenildi.
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Şimdilerde konuşma yasağı olan Yaman, yapımcısı Faruk Turgut'un sözünden uzun bir süre çıkamayacak.