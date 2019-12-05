Can Yaman, İtalya'da Survivor sunacak

Can Yaman'ın geçtiğimiz günlerde İspanya'da katıldığı TV programında, bir kadına "Arka odaya geçelim, kanıtlayayım" demesi, yapımcı Faruk Turgut'u sinirlendirdi.
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Yaman'la 'Can Borcu' dizisini çekmeye hazırlanan Turgut, projeyi ertelemeye karar verdi: Can normalde ocak ayında askere gidecekti, şubatta çekimlere başlayacaktık, dizi de martta ekranda olacaktı. Ama İspanya'daki meselede çizmeyi aştı. Bu talihsizlikti. Diziyi eylüle erteledim.
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Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programının sunucusu Müge Dağıstanlı, ünlü yapımcı ile yaptığı görüşmenin detaylarını canlı yayında anlattı.
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"Faruk Turgut, Can Yaman için önlem paketi hazırlamış. Onu her şeyden uzaklaşması için Kıbrıs'a göndermiş. Dönüşte de yurtdışma uzun bir tatile gönderecek.
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"Yurtdışı tatili sonrası Can, İtalya'da 'Survivor' yarışmasının sunuculuğunu yapacak. Buralardan bir süre uzak olacak."
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Yapımcı Turgut, yıllardır Bebek'te oturan Can Yaman'dan gözlerden uzak bir semte taşınmasını da istedi.
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Günlerdir sert eleştirilerin odağındaki isim olan Can Yaman'a, bir tepki de TV8'de ekranlarında yayınlanan 'Gel Konuşalım' programının yorumcusu Seray Sever'den gelmişti.
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Seray Sever, "Yaptığı şey erkekliğe sığmıyor. Eski ilişkisini deşifre etmek, 'libido' üzerinden anlatmak zaten terbiyesizlikti. Bir kadına yapılan terbiyesizlik vardı orada, çok sinirlenmiştim. Şimdi de hayranına arka odada ne gösterecek çok merak ediyorum. Nasıl gösterecek erkekliğini? Erkekliğini nasıl göstereceğini merak ettim. Yaşayan bir varlık olduğunu sadece oradan gösterebiliyor. Bir de 'Yakınıma gelip dokun. İstemiyorsan yapacak bir şey yok, sana fırsat vermiştim kaçırdın' diyor. Bu ne ya, bu ne? Allah aşkına bu ne?" ifadelerini kullanmıştı.
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Ünlü sunucu, "30 yaşındaki birisi küçük değil, çocuk muamelesi yapamayacağım. Babamın 30 yaşındayken 10 yaşında çocuğu varmış. Bu sözler doğallık değil. Egoyu geçtim, bu kibrin de ötesine geçti. Allah akıl fikir ihsan eylesin. Sabah sabah sinirlerim oynadı. Bu çok büyük terbiyesizlik" şeklinde konuşmuştu.