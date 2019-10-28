California'nın kuzeyindeki orman yangınında 180 bin kişi tahliye edildi
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ABD'nin California eyaleti Sonoma bölgesinin güneyine doğru yayılan yangın nedeniyle "acil durum" ilan edilirken, 180 bin kişi evlerinden tahliye edildi.
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California'nın kuzeyinde Sonoma bölgesinde hafta sonu başlayan orman yangınının yayılması nedeniyle eyalette acil durum ilan edildi.
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Los Angeles Times gazetesinde yer alan habere göre, California Valisi Gavin Newsom, eyaletin kuzeyinde başlayan "Kincade Yangını"nın yayılması nedeniyle eyalette acil durum ilan edildiğini duyurdu.
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220 kilometrekarelik alana yayılan yangın nedeniyle 180 bin kişi evlerinden tahliye edilirken, 2 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı.
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Yangının 94 binayı yok ettiği, 17 binada hasara sebep olduğu kaydedildi.
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İtfaiye ekipleri, yangının ABD'nin batı kıyılarını kat eden 101 No'lu Karayolu'nun batısına sıçramasından endişe ediyor.
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Eyaletin kuzeyinde Sonoma Bölgesi'nden Bogeda Körfezi'ne kadar Rus Nehri Vadisi boyunca etkili olan yangın nedeniyle Windsor, Healdsburg, Sebastopol, Dry Creek ve Santa Rosa şehirlerinin olduğu yerleşimler için tahliye emri verilmişti.