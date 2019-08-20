Bursa'da 2 bin yıllık kitabeye çirkin saldırı

BURSA'nın İznik ilçesinde tarihi surun üzerinde bulunan 2 bin yıllık kitabe, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakılarak tahrip edildi. Ayrıca
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Ayrıca kitabenin üzerine sprey boya ile yazılar yazıldı.
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Bursa'nın İznik ilçesinde Topkapı mevkiinde bulunan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday olan tarihi surun üzerine işlenmiş 2 bin yıllık kitabe, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yakılarak tahrip edildi.
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Yunan alfabesinden oluşan yazıların yer aldığı kitabe adeta yok olurken, kitabenin bir kısmının üzerine ise sprey boyalar ile yazılar yazıldı.
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Tarihe yapılan bu çirkin saldırı, ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin tepkisini çekti.
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u saldırıyı yapan kişilerin tespit edilerek cezalandırılması gerektiğini belirten nakkaş Yalçın Öztürk, "Kitabe neredeyse yok olmuş. Çevresinde de alkol şişeleri ve çöpleri görüyoruz.
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Bu eserler, şehrin yaşayan belgeleri. Diyecek bir şeyimizi yok. Biz bu eserlere sahip çıkmalıyız'' dedi.