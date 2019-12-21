Burcu Biricik "hamile kalacağım" sözüne karşılık açıklama yaptı!
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Güzellik yarışmasında keşfedildikten sonra oyuncu olan Burcu Biricik, başrolünde olduğu ‘Hayat Şarkısı’ dizisi final yapınca hamile kalacağını söylemişti.
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Burcu Biricik 3 yıllık sevgilisi, reklamcı Emre Yetkin ile 2016’da hayatını birleştirmişti. Başrolünde olduğu ‘Hayat Şarkısı’ dizisi final yapınca hamile kalacağını söylemişti.
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Oyuncu, “2020’de hayranlarınıza bebek müjdesi verecek misiniz?” sorusuna “Ben de anne olmak istiyorum. Ancak bu işler isteme ile olmuyor ki. Tamamen kısmet” yanıtını verdi. Emre Yetkin de babalığa sıcak bakıyor.
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Kanal D’deki ‘Hayat Şarkısı’nın ‘Hülya’sı Burcu Biricik hakkında daha önce de hamile söylentileri çıkmış ve bu söylentiler üzerine Biricik açıklama yapmıştı:
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“Haber asılsız arkadaşlar, hamile değilim. Böyle güzel bir haberi size vermek isterdik ama henüz değil"