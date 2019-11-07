Burada para geçmiyor! Dünyanın en ilginç adası: Tristan de Cunha
Sadece 300 kişinin yaşadığı bir ada olan Tristan da Cunha, en yakın yerleşim yerine 2800 kilometre uzaklıkta olmasından dolayı dünyada ulaşılması en zor yer olarak kabul ediliyor.
Bu adayı farklı yapan başka detaylar da var.
Atlantik Okyanusu'nun güneyinde yer alan ada kümesi Tristan da Cunha, dünyanın ulaşılması en zor yeri kabul ediliyor.
Adalara en yakın olan Güney Afrika, tam 2800 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
1506'da yılında keşfedilen Tristan da Cunha, yüzyıllar boyu İtalyan, İngiliz ve Amerikalı yerleşimcilerin evi oldu.
Atlas okyanusunda bulunan ve İngiliz Milletler Topluluğu'na bağlı olan bu aktif volkanik ada 1506 yılında Portekizli Amiral Tristao da Cunha tarafından keşfedildi.
Adaya ulaşım sadece adada bulunan küçük bir liman sayesinde gerçekleşiyor.
Adada sosyal tesis olarak 1 okul, 1 hastane, 1 postahane, 1 müze, 1 pastane, 1 yüzme havuzu bulunuyor.
Dünyanın bu en uzak adasında yalnızca 300 kişi yaşamakta.
Halk yerleşik olarak sadece bir noktada toplanmış, kuzey batısında bir yaylada yerleşim vardır. Adanın bunu dışında kalan kısımlarında yaşayan bulunmuyor.
Kıyıları kayalıktır ve sert dalgalar ile devamlı dövülen adada, halk tarım ve balıkçılık yaparak geçiniyor.
Paraya ihtiyacın olmadığı adada, para harcayacak yer de bulunmuyor. Adanın tek olumsuz yanı halkın yarısından fazlası astım hastasıdır.
Tristan da Cunha takım adaları İngiltere ye bağlıdır.
İngiltere'ye bağlı olan resmi dil de İngilizce, doğal olarak adaya girmek için Britanya vizesi almanız gerekiyor.
İşte bu ilginç adadaki yaşamdan kareler!