Brezilyalı pilot Luana Torres Instagram'ı salladı

Brezilyalı Luana Torres hayallerinin peşinden koşup helikopter pilotu oldu. 29 yaşındaki Torres şimdilerde dünyanın en nefes kesici yerlerine uçuyor.
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Instagram'da 180 binden fazla takipçisi bulunan Torres, engebeli dağların, buzul göllerinin, karlı dağların üzerinden süzülüyor.
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Luana, helikopterle uçmanın dünyayı görmenin en iyi yolu olduğunu söylüyor.
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Bir zamanlar helikopter pilotu kardeşine imrenen Luana, "Kardeşimin dünyadaki en havalı insan olduğunu düşünürdüm. Daha sonra pilot olan görümcem hayatımıza girdi. Daha önce kadın pilota pek rastlamamıştım. Bu nedenle onun mesleğini şaşırtıcı bulurdum" diyor.
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Uçmak onun için büyük bir keyif olsa da genç kadının ilk meslek tercihi pilotluk değildi.
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İktisat mezunu olan Luana, Avustralya'daki öğrenci değişim programında ilk kez helikopter uçurmanın heyecanını yaşadı.
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Brezilyalı Luana o noktada pilot olmak istediğine karar verdi.
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2014 yılında Brezilya'ya geri dönen Luana eğitim almaya başladı ve helikopter pilotluğu için lisans aldı.
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Mezun olduktan sonra ABD'ye taşınan genç kadın ikinci lisansına kavuştu.
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2017'da ABD'den Kanada'ya giden Luana burada da lisans aldı.
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Ardından mart ayında ticari helikopter ehliyetine sahip oldu.
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Şimdilerde özel firmalar için helikopter pilotluğu yapan Luana, memleketi Brezilya'da kar yağmadığı için karların üzerinden uçmayı heyecan verici buluyor.
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Bir yandan da blog yazan genç kadın hayalinin arama kurtarma helikopteri pilotu olarak çalışmak ve hayat kurtarmak olduğunu dile getiriyor.