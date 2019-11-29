Black Friday rezaletine tepki yağdı

Dünyanın dört bir yanında "Black Friday" dolayısıyla alışveriş çılgınlığı yaşanırken birçok şirketin bunu fırsat bilip vatandaşları kandırdığı gözlendi. Durumun farkına varan sosyal medya kullanıcıları sert tepki gösterdi.
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"Black Friday" dolayısıyla daha ucuz olması gerekirken fiyatlarını yukarıya çeken firmaların indirim adı altında kampanya yaptığını duyurması sosyal medyada sert tepkilere neden oldu.
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"#BlackFridayRezaleti" etiketi altında sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü. Türkiye'de sosyal medyada en çok tartşılan konu olan "#BlackFridayRezaleti" etiketi "TT" oldu.
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Binlerce kullanıcı "#KaraCuma" ve "#BlackFridayRezaleti" etiketleriyle tepkilerini ortaya koydu.