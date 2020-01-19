Birbirinden süslü 12 deve podyuma çıktı

Efes Selçuk Devecilik Kültürü ve Deve Sağlığı Paneli ile başlayan, daha sonra kent merkezinde tarihi su kemerleri altında düzenlenen “9. Altın Havan En Süslü Deve Yarışması” ile devam eden 38. Uluslararası Efes Selçuk Devecilik Festivali, yerli ve yabancı misafirlerin ilgi odağı oldu.