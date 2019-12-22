Beyonce'un bacak dekoltesine 4 buçuk milyon beğeni geldi
Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce doğum gününde giydiği derin yırtmacı ile dikkatleri üzerine çekti! Derin bacak dekoltesine beğeni yağdı...
38 yaşındaki ünlü şarkıcı Beyonce, rapçi Daddy'nin doğum günü partisine derin bacak dekoltesi ile damga vurdu.
ABD'li şarkıcı Beyonce, geçtiğimiz haftasonu eşi Jay-Z ile birlikte, rap şarkıcısı Daddy'nin 50. yaş kutlamasına katıldı.
Beyonce, doğum günü partisi için tercih ettiği siyah derin yırtmaçlı elbisesini sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaşınca olanlar oldu.
Beyonce'nin bacak dekolteli elbisesine 4 milyonun üzerinde beğeni geldi.
Sosyal medyada en çok aratılanlardan olan Beyonce güzelliğiyle hayranlarını büyüledi.