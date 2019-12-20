Başkan Erdoğan'dan ABD'ye TürkAkımı resti: Karşılık veririz!

Hep söylüyorum ‘biz kabile devleti değiliz.’ Burası Türkiye. Tarihiyle her şeyiyle bizim bir farklılığımız var. Dolayısıyla da bu konu ile ilgili biz de kendi yaptırımlarımızı kesinlikle uygulamaya sokarız. Şu anda ABD Kongresinde azille ilgili konular olabilir.