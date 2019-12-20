Başkan Erdoğan'dan ABD'ye TürkAkımı resti: Karşılık veririz!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk gazetecilerle bir araya geldiği söyleşide TürkAkımı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. ABD'nin F-35 ve S-400 hava savunma sistemlerinden sonra şimdi de kendilerini TürkAkımı ile tehdit ettiğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Bu tam manasıyla hakkımıza tecavüzdür. Bütün bunlara karşı tabii ki bizim de yaptırımlarımız olacaktır. biz eli kolu bağlı oturacak bir millet değiliz dedi." dedi.
Cenevre’den sonra Kuala Lumpur’da Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed’in girişimiyle düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi’ne katılan başkan Erdoğan, bir araya geldiği Türk gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. ABD'nin kendilerini TürkAkımı ile tehdit ettiğini söyleyen Başkan Erdoğan çok sert açıklamalarda bulundu
"ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLU OTURACAK DEĞİLİZ, BİZİM DE YAPTIRIMLARIMIZ OLUR" ABD’de senatonun iki kanadının da onayladığı savunma bütçesindeki Türkiye’yi ilgilendiren konular ve bu konular arasında F-35 uçaklarının ABD tarafından satılmaması, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunun kaldırılmasının gündeme gelmesi üzerine Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan “Gerekli tedbirleri alırız” şeklindeki açıklamanın hatırlatılması üzerine ne gibi tedbirlerin alınacağı konusuna açıklık getiren Başkan Erdoğan, “Dışişleri Bakanlığımızın yapmış olduğu açıklama bizim açıklamamızdır.