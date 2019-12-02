'Başkan Erdoğan ve Putin, Ocak ayının ilk 10 günü içinde S-400 sevkiyatını görüşecek'

Safi, “Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemini satın alması gerekiyor. Bu NATO’nun savunma kabiliyetlerini düşürmüyor, aksine arttırıyor. Ancak biz bu alımı NATO için değil, kendi hava savunmamızı güçlendirmek için yapıyoruz” dedi.