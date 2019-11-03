Başkan Erdoğan Suriye sınırında

Başkan Erdoğan, Şanlıurfa'daki KKK İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi aldı.
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Başkan Erdoğan, Suriye sınırına gitti. Erdoğan, komutanlardan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili brifing aldı.
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Başkan Erdoğan'ı taşıyan uçak, GAP Havalimanı'na indi. Erdoğan, daha sonra Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na geçti.
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Başkan, Kara Kuvvetleri İleri Müşterek Hareket Merkezi'nde, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili brifing aldı.
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Şanlıurfa Valiliği'ni de ziyaret eden Başkan Erdoğan'ın, Akçakale Devlet Hastanesi'ne de gitmesi bekleniyor. Erdoğan'ın, terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'da düzenlediği saldırıda yaralananları ziyaret edeceği belirtildi.