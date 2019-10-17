Barış Pınarı Harekatı devam ediyor

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerinde teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor.
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Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı 9. gününe girdi.
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçesinin doğu ve güney kırsallarında yuvalanan YPG/PKK'lılara karşı yürütülen operasyonlar devam ediyor.
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Harekat kapsamında Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinin batı ve güney hatlarında da ilerleyiş sürüyor.
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Her iki hatta çok sayıda köy ele geçirildi.
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Harekat kapsamında ele geçirilen köylerde Suriye Milli Ordusu (SMO) bomba imha uzmanları arama tarama faaliyetleri yapıyor.
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Bu çalışmalar sırasında teröristlere ait tüneller de bulunuyor, çok sayıda mühimmat ve silah ele geçiriliyor.
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9 Ekim'de başlatılan harekatta şimdiye kadar iki ilçe merkezi, bir belde ve onlarca köy YPG/PKK'dan kurtarıldı.