'Barış Pınarı Harekatı'nda ilk!

ATAK Ağır silah yükü ile zorlayıcı sıcak hava-yüksek irtifa görevleri için yenilenen T129 ATAK Helikopteri, gece ve gündüz koşullarında yüksek manevra kabiliyetine sahip. T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, Suriye'nin kuzeyinde dağlık coğrafyada ve her türlü sıcak ve soğuk havada başarılı bir performans çizdi. Helikopterin baş tarafında bulunan AselFLIR-300T Gündüz ve Gece Görüntüleme Sistemi 360 derece dönebiliyor, yaklaşık 20 km'ye kadar mesafedeki hedefleri tespit edebiliyor. Yakın hava desteği görevleri için 76 adete kadar güdümsüz roketler ve 500 adet mühimmat kapasiteli 20 mm. top ile donatılmış olan ATAK, 8 UMTAS Anti-Tank Füzesi, 16 adet CİRİT Lazer Güdümlü Füze, 8 STINGER taşıma kapasitesine sahip.