Bakan Soylu, o gence sarılarak teşekkür etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mahmut’a teşekkür ederek şunları aktardı: “Milletimiz her şeyin en iyisini en doğrusunu bilmektedir. Çok zor bir durumdayız. Herkes yapılması gerekeni hem de en güzel şekilde yapmaya çalışıyor. Allah milletimizden razı olsun.