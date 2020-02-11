Bakan'dan operasyon açıklaması! 'Rekora imza atıldı'

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Havalimanı'nda ele geçirilen 1.7 ton uyuşturucu ile ülkemiz havalimanlarında gerçekleştirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu yakalamasını gerçekleştiren ekiplerimiz, bu defa yeni ve daha büyük bir yakalamaya imza attı.