Atiye dizisi ilk sezonuyla sosyal medyayı fena salladı
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Netflix'in ikinci Türki dizisi 'Atiye', ilk sezonuyla sosyal medyayı fena salladı. Anadolu topraklarındaki bir kazı sırasında yapılan keşif, genç bir ressam olan 'Atiye'nin (Beren Saat) hayatını değiştirip, geçmişine dair sırların peşine düşmesini anlatan diziye yorum yağdı.
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Beren Saat'in, İstanbullu bir ressamı canlandırdığı internet dizisi 'Atiye'nin ilk sezonu daha ikinci günden sosyal medyayı salladı.
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Anadolu topraklarındaki bir kazı sırasında yapılan keşif, genç bir ressam olan 'Atiye'nin (Beren Saat) hayatını değiştirip, geçmişine dair sırların peşine düşmesini anlatan diziye yorum yağdı.
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'Atiye’nin ilk sezonu platformdaki yerini alır almaz Türkiye’de birçok kişi tarafından izlendi. İzleyiciler yorumlarını sosyal medya üzerinden paylaştı.
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Herkes dizinin ne kadar akıcı olduğundan bahsederken,oyuncuların performanslarına da övgü dolu sözler geldi. İşte o yorumlardan bazıları:
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BU DETAY HERKESİ GÜLDÜRDÜ-
Dizinin bir sahnesinde 23 yıl önceye gidildi. Bu sahnede cesedin üzerini örterken kullanılan gazetenin günümüze ait olması, izleyenleri güldürdü.