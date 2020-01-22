Ataşehir'de korkutan silah sesleri!

Ataşehir'de bir kişi evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Yener Yağcı ağır yaralandı. Kanlar içinde yerde yatan Yener Yağcı'yı gören babası sinir krizi geçirdi.
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Olay saat 08.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi 75. Sokak'ta meydana geldi.
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İddialara göre Yener Yağcı (32) binadan çıktığı sırada plakası alınamayan bir araçla gelen saldırganlar ateş etmeye başladı. Silahlı saldırıda vücuduna 3 kurşun isabet eden Yağcı ağır yaralandı.
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Silah seslerini duyan bina sakinleri polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi ambulans içinde yaptı.
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BABASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Silah seslerin duyarak aşağıya inen baba yaralı oğlunu görünce sinir krizi geçirdi.
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Vatandaşlar ve polis ekipleri babasını sakinleştirmeye çalıştı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
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Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek olayla ilgili çalışma başlattı.
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Bir görgü tanığı, "7 el silah sesi duydum. Yaralı yerde yatıyordu. Evden çıktığı sırada ateş edip kaçtılar" diye konuştu.