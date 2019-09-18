ASELSAN'dan büyük görevlere küçük asker!

ÖZEL GÖREVLERİN KÜÇÜK NEFERLERİ: Nano İHA'lar düşük ağırlık ve boyutlarıyla kolayca kamufle olup, oldukça zor tespit ediliyor, bazı zamanlarda ise bu mümkün olmuyor. Bu tür sistemler, özel kuvvetler ve istihbarat örgütleri tarafından yüksek değerlikli hedeflerin yakın gözetleme ve keşfi amacıyla tercih ediliyor.