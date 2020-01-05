Antalya'da kış ortasında yazı yaşadılar

Rus turistler, Antalya'nın Demre ilçesinde kış ortasında yazı yaşadı.
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Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Demre'ye yeni yılın ilk günlerinde de Rus turistler geleye devam ediyor.
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Gelen Rus turistler ilçede önce Noel Baba'nın mezarının bulunduğu Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ile Myra Antik Kenti'ni gezdi.
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Ardından güzel havayı gören Ruslar, Çayağzı Limanı'ndan dünya cenneti olan Kekova'ya yat turuna çıktı.
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Yatla önce Batık Kent'i gezen turistler, denizin içindeki tarihle denizin güzelliğini kayıt altına aldı. Ardından tarihi adıyla Simena Antik Kenti'ni, bugünkü adıyla Kaleköy'ü gören turistler, bol bol fotoğraf ve video çekti.