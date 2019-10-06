Kardeşini camdan aşağı attı! 12 yaşındaki çocuk dehşet yaşattı!

Ankara’nın Mamak ilçesinden gelen son dakika haberi yürekleri burktu. Ankara’da ağabeyi tarafından evin camından aşağı atıldığı iddia edilen iki buçuk aylık bebek apar topar hastaneye kaldırıldı. İki buçuk aylık bebek tüm müdahalelere karşı kurtulamadı. İşte konu ile ilgili tüm ayrıntılar