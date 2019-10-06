Kardeşini camdan aşağı attı! 12 yaşındaki çocuk dehşet yaşattı!
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Ankara’nın Mamak ilçesinden gelen son dakika haberi yürekleri burktu. Ankara’da ağabeyi tarafından evin camından aşağı atıldığı iddia edilen iki buçuk aylık bebek apar topar hastaneye kaldırıldı. İki buçuk aylık bebek tüm müdahalelere karşı kurtulamadı. İşte konu ile ilgili tüm ayrıntılar
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HASTANEYE KALDIRILDI! TÜM MÜDAHALELERE KARŞI KURTULAMADI!
Olay, saat 03.00 sularında Mamak ilçesi Mamak Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 12 yaşındaki Çakır A., bilinmeyen bir nedenle iki buçuk aylık kardeşi Çınar A.'yı binanın üçüncü katında bulunan dairelerinin camından aşağı attı.
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İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, iki buçuk aylık bebeği kaldırımda yaralı halde bularak hastaneye kaldırdı. Polis, ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
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Hastaneye kaldırılan bebeğin hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri de bölgeye gelerek, olayın yaşandığı evde ve binanın çevresinde incelemelerde bulundu.