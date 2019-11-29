Aleyna bu 'yamukluk' görülmez mi sandın! Binlerce yorum yağdı!
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Geçtiğimiz günlerde Amerika'dan dönen Aleyna Tilki, açıklamaları ve paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
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Tilki, son fotoğrafıyla sosyal medyanın diline düştü.
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Tilki, siyah mini elbisesiyle iddialı bir fotoğrafını paylaştı.
Ancak takipçilerinin gözünden kaçmayan bir detay vardı.
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Genç popçunun karesine photoshop yaptığı dikkatlerden kaçmadı.
Tilki'ye gelen bazı yorumlar şöyle:
* Yine yamultmuşsun çizgileri.
* Şopa bak şopa daha ucuza daha iyisini yaparım.
* Şopun minik detaylarını hep birlikte inceliyoruz.
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Aleyna Tilki, daha önce de pek çok fotoğrafını photoshop'tan geçirmişti.