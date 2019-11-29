Aleyna bu 'yamukluk' görülmez mi sandın! Binlerce yorum yağdı!

Genç popçunun karesine photoshop yaptığı dikkatlerden kaçmadı. Tilki'ye gelen bazı yorumlar şöyle: * Yine yamultmuşsun çizgileri. * Şopa bak şopa daha ucuza daha iyisini yaparım. * Şopun minik detaylarını hep birlikte inceliyoruz.