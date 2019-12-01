Aleyna Tilki: Beynim çok hızlı bir büyüme yaşadı

Aleyna Tilki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla şaşırttı. İlginç açıklamalarda bulunan şarkıcı, "Beynim 13 yaşıma kadar çok hızlı bir büyüme yaşadı. Doktorlar 'üstün zeka' dedi. 'Deha' falan dediler, 'Özel eğitim alması lazım' dediler. Abarttılar falan... Sonra o yaşta kaldı. 13 yaşındayım" ifadelerini kullandı