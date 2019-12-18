Ajda Pekkan ve Murat Boz o albümde neden yer almadı?
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'Fikret Şeneş Şarkıları' albümünün yapımcılığını üstlenen Murat Yıldırım, Ajda Pekkan ve Murat Boz'un neden albümde yer almadığı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ajda Pekkan'ın evine giderek albümde şarkı söyleyecek isimleri kendisine gösterdiklerini belirten Murat Yıldırım, "İsterse albümün yapımcılığını kendisinin de yapabileceğini söyledik. Ancak kendisi projede yer almak istemediğini bize net bir şekilde söyledi." dedi. Murat Boz'un da önce albümde yer alacağını hatta söyleyeceği şarkıyı bile seçtiğini belirten Yıldırım, Ajda Pekkan'ın bu tavrı karşısında projeden vazgeçtiğini belirtti.
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Magazin Noteri programında yer alan Yapımcı Murat Yıldırım, ilk olarak 'Kimler Geldi Kimler Geçti' ve 'Sensiz Yıllarda' gibi Fikret Şeneş şarkılarıyla özdeşleşen Ajda Pekkan ve Murat Boz'un, neden albümde yer almadığını açıkladı.
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"Ajda Hanım'ın evine gittik ve albümde şarkı söyleyecek isimleri kendisine gösterdik. İsterse albümün yapımcılığını kendisinin de yapabileceğini söyledik. Ancak kendisi projede yer almak istemediğini bize net bir şekilde söyledi."
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"Hatta ‘Memleketim’ şarkısı için Semiramis Pekkan'ı da aradık ve Ajda Pekkan'la birlikte söylemelerini teklif ettik. Semiramis Hanım da üzülerek geri aradı ve 'Keşke Ajda ile böyle bir durum olmasaydı'dedi."
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Bu açıklama ile hastanedeki son günlerinde Fikret Şeneş’i ziyaret etmemesi nedeniyle usta sanatçının ailesinin, Ajda Pekkan’ın albümde yer almasına izin vermedikleri söylentileri netliğe kavuşmuş oldu.
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"MURAT BOZ ÖNCE SÖZ VERDİ, SONRA VAZGEÇTİ"
Önce albümde yer almayı kabul eden ancak Ajda Pekkan'ın yer almayacağını öğrenince vazgeçen isimler olduğunu da belirten ünlü yapımcı, "Murat Boz, söyleyeceği Fikret Şeneş şarkısını dahi seçmişti. Ancak daha sonra vazgeçti" şeklinde konuştu.