Ajda Pekkan ve Murat Boz o albümde neden yer almadı?

'Fikret Şeneş Şarkıları' albümünün yapımcılığını üstlenen Murat Yıldırım, Ajda Pekkan ve Murat Boz'un neden albümde yer almadığı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ajda Pekkan'ın evine giderek albümde şarkı söyleyecek isimleri kendisine gösterdiklerini belirten Murat Yıldırım, "İsterse albümün yapımcılığını kendisinin de yapabileceğini söyledik. Ancak kendisi projede yer almak istemediğini bize net bir şekilde söyledi." dedi. Murat Boz'un da önce albümde yer alacağını hatta söyleyeceği şarkıyı bile seçtiğini belirten Yıldırım, Ajda Pekkan'ın bu tavrı karşısında projeden vazgeçtiğini belirtti.