Adriana Lima 2021'de bırakıyor
Brezilyalı model Adriana Lima, önceki akşam Paris Hilton, Nicky Hilton Rothschild ve Christie Brinkley gibi isimlerle birlikte New York'taki bir moda etkinliğine katıldı.
Birçok meslektaşı emekli olan Lima, 2021 yılında podyumlardan ayrılacağını ifade etti.
Lima, podyumlara veda ettikten sonra ne yapacağı hakkında ise henüz bir açıklamada bulunmadı.
38 yaşındaki yıldız 2018 yılında ise Victoria's Secret'tan emekliye ayrılmıştı.
Ünlü yıldız, Sırp basketbolcu Marco Jaric'ten boşandıktan sonra, Metin Hara ile yaşadığı birliktelikle gündeme gelmişti.
Lima, Hara'dan sonra Türk işinsanı Emir Uyar ile de aşk yaşadı ancak bu ilişki de uzun soluklu olmamıştı.