Adana'da vahşet! Paramparça halde bulundu

Adana-Ceyhan kara yolu üzerinde paramparça halde kadın cesedi bulundu. Araç çarpması sonucu parçalandığı düşünülen ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin yakınlarında Mehtap Ateş adına düzenlenmiş bir nüfus cüzdanı bulundu.
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Alınan bilgiye göre, Adana-Ceyhan kara yolu 30. kilometre yakınlarında yaklaşık 200 metrelik alana yayılmış ceset parçaları gören sürücüler durumu polise bildirdi.
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CESEDİN BAZI PARÇALARI BULUNAMADI
Cesedin bir kadına ait olduğunu belirleyen ekipler bazı beden parçalarını ise bulamadı.
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ARAÇ ÇARPMASI OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR
Polisin araç çarpması sonucu parçalandığı ihtimali üzerinde durduğu cesedin yakınlarında Mehtap Ateş adına düzenlenmiş bir nüfus cüzdanı bulundu.
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Ceset, ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.