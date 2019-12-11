Adalar'daki faytona koşulan atların kaldıkları ahırların içler acısı hali: Yürek sızlatan görüntüler

Adalarda faaliyet gösteren faytoncular belediye tarafından hazırlanan rapora tepkili. O rapora karşılık İstanbul Motorsuz Kara Taşıt Vasıtaları Esnaf Odası da bir rapor hazırladı. İstanbul Motorsuz Kara Taşıt Vasıtaları Esnaf Odası Başkanı Hıdır Ünal, çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Henüz bir gelişme yok, çalışmaların devam ettiğini duyuyorum. Adalar'da yapılan çalıştay sonucunun çok hoşumuza gittiğini söyleyemeyiz. Örneğin iç ulaşıma elektrikli araç tasarlanmış. Fayton nostaljisi kaybolmasın, diye 30, 40 tane lunapark tarafına bırakılacağı söylenmiş. Ancak Adalar sadece yerli misafirleri değil yabancı misafirleri de ağırlıyor. Bazen 300, 500 kişi getiren motorlar var. Onların çok dikkate alındığını söyleyemem. Onlar dikkate alınmamış. Bu nedenle Adalar turizmi yaralanır" şeklinde konuştu.