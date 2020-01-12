Acun'un 20'lik sevgilisi Instagram'dan herkesi sildi! Sadece 40 kişi kaldı
1 / 22
Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Ayça Altunkaya, Instagram hesabından herkesi sildi. Altunkaya'nın Şeyma Subaşı gibi olmak istemediği iddiası olay oldu.
2 / 22
Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Ayça Altunkaya, Instagram hesabından herkesi sildi. Ilıcalı'yı dahi takipçi listesinden çıkaran Altunkaya'nın neden böyle bir şey yaptığı ise merak konusu oldu.
3 / 22
Şeyma Subaşı'dan ışık hızıyla boşandıktan birkaç ay sonra kendisinden 30 yaş küçük Çağla Altunkaya ile görüntülenen Acun Ilıcalı'nın genç kadınla birlikte olduğu iddiaları magazin basınını sallamıştı.
4 / 22
Son olarak Temmuz ayında sürat teknesiyle Mikonos'a geçerken görüntülenen ikiliden Çağla Ayça Altunkaya, TV8'in sevilen programı O Ses Türkiye'nin yılbaşı programında rahat tavırlarıyla dikkat çekti.
5 / 22
2 günde sosyal medyadan, haber kanallarına her yerde gündem olmayı başaran Çağla Altunkaya, üzerine bir de Instagram hesabını herkese açtı ki dedikodu kazanları iyice kaynamaya başladı.
6 / 22
Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı yeni sevgilisi Çağla Altunkaya'yı Instagram'dan takibe alarak aşklarını duyurmuş oldu.
7 / 22
Ilıcalı'nın sevgilisini takibe almasının ardından Çağla Altunkaya'nın takipçi sayısı 30 binin üzerine çıktı.
8 / 22
Sonrasında, büyük bir temizlik yaparak takipçilerin çoğunu silen Altunkaya, profiline "Sadece Tanıdıklar" ibaresi düştü.
9 / 22
Genç kızın bu hareketinden sonra "Şeyma olmadığını ispatlamaya çalışıyor, Acun ikinci bir Şeyma yaratmak istemedi herhalde" gibi yorumlar yağmaya başladı.
10 / 22
Çağla'nın Acun Ilıcalı'yı takibe almaması da dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı. Birkaç takipçi "Acun sevgilisini takibe almış da keşke Çağla da Acun'u takibe alsaymış o da enteresan" gibi yorumlarda bulundu.
11 / 22
Çağla Altunkaya'nın küçüklük fotoğraflarını ortaya çıkmış, Çağla Altunkaya'nın eski fotoğrafını gören herkes şoke olmuştu.