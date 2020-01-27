Acun Ilıcalı'nın programında toplanan para miktarı belli oldu! O isimden rekor bağış
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın, Elazığ depremi nedeniyle zarar gören vatandaşlar için başlattığı yardım kampanyasında 51 milyon TL bağış toplandı. En çok bağışı yapan isim ise 2 milyon TL ile Cemil Kazancı oldu.
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En çok bağışı yapan isim ise 2 milyon TL ile Cemil Kazancı oldu.
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Türkiye, 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ için tek yürek oldu.
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Acun Ilıcalı, Elazığ depremi nedeniyle zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. Çok sayıda ünlü ve zengin ismin yanı sıra birçok vatandaş da kampanyaya katkıda bulundu.
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Acun Ilıcalı'nın başlattığı yardım kampanyasında 51 milyonun TL bağış toplandı.
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Beşiktaş Kaptanı Burak Yılmaz, yayına bağlanarak yaptığı açıklamada "Futbolcu kardeşlerimiz olarak biz 300 bin TL yardımda bulunuyoruz" dedi.
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"Futbolcu kardeşlerimiz olarak biz 300 bin TL yardımda bulunuyoruz" dedi.
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Acun Ilıcalı da Beşiktaşlı futbolcuların duyarlı davranışı üzerine üzerine "Çok teşekkür ediyorum Burak. Bu duyarlılığa sahip olmak çok güzel. Beşiktaş camiasına ne mutlu ki, böyle duyarlı futbolcuları var" ifadelerini kullandı.
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Kanalın yayınına bağlanan iş adamı Hüseyin Özdilek, 1 milyon TL bağışta bulundu. Özdilek "Allah devletimize milletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.
Acun Ilıcalı'ya SMS mesajı atan Cemil Kazancı ise 2 milyon TL bağışladığını açıkladı. Böylece, programın rekor bağışı Cemil Kazancı'dan gelmiş oldu.
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Filistin asıllı Ahmet Elser ise 500 bin TL bağışta bulundu.
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İnegöl Mobilya, depremde evi yıkılan ve zarar gören tüm ailelerin mobilya ihtiyaçlarını karşılayacaklarını açıkladı.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki depremzedeler için 20 bin TL bağışta bulundu. Canlı yayına bağlanan Soylu, "Kampanyadan sadece ben değil, sayın Cumhurbaşkanımız da memnun. Sizlere selamları var" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere bir maaşını (26 bin TL) bağışladı.
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Cihan Kamer, Atasay Kuyumculuk ve Huqqa adına toplamda 1 milyon TL bağışladı.