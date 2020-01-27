Acun Ilıcalı'nın programında toplanan para miktarı belli oldu! O isimden rekor bağış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki depremzedeler için 20 bin TL bağışta bulundu. Canlı yayına bağlanan Soylu, "Kampanyadan sadece ben değil, sayın Cumhurbaşkanımız da memnun. Sizlere selamları var" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere bir maaşını (26 bin TL) bağışladı.