Acun Ilıcalı şoke oldu! 'İlk kez karşılaşıyorum'

"NE GÜZEL HEDEFLERİN VAR" Yarışmacının ilginç açıklaması üzerine araya giren Acun Ilıcalı, "Ne güzel hedeflerin var. Bir şey araştırmak istersek seni ararız artık bundan sonra. Hayatımda ilk defa 'ajan olmak istedim' diyen biriyle karşılaşıyorum" şeklinde espri yaptı.